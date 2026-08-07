Santa Pola instala señalización para proteger a las colonias felinas autorizadas

En Santa Pola se ha procedido a la instalación de señalización oficial en las colonias felinas que se encuentran debidamente registradas en el municipio y cuentan con alimentadores autorizados por la administración local.

Esta medida busca identificar y proteger los espacios donde las camadas de gatos residen, garantizando el bienestar de dichos animales comunitarios y sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de respetar la labor de las personas voluntarias acreditadas.

Con esta actuación, se refuerza el control, la salubridad y la protección animal en el municipio. Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Pola ha aprovechado la iniciativa para recordar a la población que únicamente las personas autorizadas por la administración local del municipio pueden suministrar alimento a los felinos localizados en los puntos habilitados.