Santa Pola abre el plazo de inscripción para su concurso de calles engalanadas

La junta de gobierno local ha aprobado las bases del concurso de calles engalanadas con motivo de las Fiestas Patronales 2026. Los vecinos del municipio podrán presentar, de forma gratuita y hasta el 17 de agosto, la solicitud de participación de sus calles, cuyas decoraciones podrán resultar galardonadas con tres premios de 300, 200 y 100 euros en material de papelería.

El estilo y temática de dichas decoraciones es libre, aunque, según los criterios de evaluación de este año, se valorará positivamente algún tipo de alusión a las fiestas patronales o al pueblo de Santa Pola. El trabajo deberá ser hecho a mano, con decoración mediante pintura no permanente del asfalto y siempre respetando la señalización viaria. La colocación de elementos aéreos como guirnaldas, banderines o luces se realizará a una altura que no impida el tránsito y la circulación de peatones y vehículos.

La solicitud para formar parte del concurso se realizará mediante un único representante de la calle, por vía presencial en el Ayuntamiento de Santa Pola o bien telemáticamente a través de la sede electrónica. Una vez tramitada, se solicitará un informe a la Policía Local donde se indique que no existan problemas para el cierre al tráfico.

Los cortes de calles se iniciarán el 30 de agosto a las 0:00 horas, teniendo que estar la decoración debidamente montada para el inicio de las festividades, el 1 de septiembre.

El jurado, compuesto por la concejalía de Fiestas, Reinas y Damas de Honor, las Comparsas Festeras y resto de miembros, realizará sus valoraciones con un pasacalle, el viernes 4 de septiembre a partir de las 10:00 horas.

Finalmente, la entrega de premios tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas en el Baluarte del Duque, en el Castillo de Santa Pola.