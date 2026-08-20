El riesgo de lluvia y viento activa este jueves el aviso naranja en Elda, Petrer o Villena; el calor pone en aviso amarillo Elche, Crevillent y Santa Pola

Las altas temperaturas activaron ayer miércoles el aviso naranja en las tres comarcas del Vinalopó. Este jueves ese aviso que apunta un peligro importante va a volver a ser activado a las 12:00 horas en parte de las comarcas del Medio y del Alto Vinalopó. En principio se extenderá hasta las 20:59 horas y hoy va a ser consecuencia del riesgo de tormenta y viento.

La Aemet va a activar el aviso naranja en Elda, Petrer, Villena, Biar, Monóvar, Pinoso, La Romana o Sax, entre otros municipios.

La previsión meteorológica señala para esas zonas probabilidades de lluvia del entorno del 75 % por la mañana y del 100 % a partir del mediodía.

Las precipitaciones podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y no se descarta que incluso puedan llegar a acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

Aviso amarillo en áreas más cercanas al litoral

En la comarca del Baix Vinalopó, Elche, Crevillent y Santa Pola va a estar en aviso amarillo, que es el de riesgo bajo, por calor, por temperaturas máximas que pueden rondar los 36 grados.

Afectados por ese mismo aviso meteorológico van a estar otros municipios como Aspe, Novelda o Monforte del Cid. En todos estos municipios, la lluvia también puede hacer acto de presencia a lo largo de la tarde, a partir de las 12:00 horas.

Asimismo, la Aemet ha anunciado que en la línea costera va a activar el aviso amarillo entre las 13:00 y las 19:59 horas por posibilidad de viento del sureste que puede llegar a soplar con rachas de 40 a 55 kilómetros por hora y registrarse olas de entre dos y tres metros de altura.

Riesgo de incendios forestales

La previsión de altas temperaturas ha llevado a Emergencias de la Generalitat Valenciana a establecer el nivel 3 de Preemergencia por riesgo de incendios forestales. Ante esa situación, entre otras medidas, se fija la prohibición de encender cualquier tipo de fuego o barbacoas en los terrenos forestales.