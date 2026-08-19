El Martínez Valero, a por el primer lleno de la temporada

El Elche-Barcelona podría registrar este domingo el primer lleno de la temporada en el Martínez Valero. Las entradas se pusieron a la venta este martes. Cabe recordar que este curso los abonados tienen la entrada incluida para los duelos ante Real Madrid y Barça tras suprimirse las jornadas económicas.

Los precios de las localidades oscilan entre los 95 y los 340 euros. El público general deberá rascarse el bolsillo para un encuentro que supondrá el debut del vigente campeón de Liga, puesto que la primera jornada de los culés quedó aplazada para la próxima semana por el Mundial.

Los abonados del Elche que no vayan a acudir al choque ante el Barcelona tienen la posibilidad de liberar su butaca para que el club pueda ponerla a la venta, llevándose un 30% si se consigue vender la entrada. En el Martínez Valero hay ganas de ver al equipo de Martín Anselmi tras el debut en Riazor.

El siguiente partido en casa será el lunes 7 de septiembre ante la Real Sociedad. Antes, tocará visitar a otro recién ascendido como el Racing de Santander en El Sardinero.