27 y 28 de abril

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche accede a la final de la EHF European Cup por primera vez en su historia

Monserrate Hernández

Elche | 29.04.2024 12:34

La plantilla del Atticgo Club Balonmano Elche celebra su pase a la final de la EHF European Cup
La plantilla del Atticgo Club Balonmano Elche celebra su pase a la final de la EHF European Cup | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 1-0 RODA

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 5-1 LA NUCÍA 'B'

HÉRCULES 'B' 2-1 CREVILLENTE DEPORTIVO

SANTA POLA 5-0 REDOVÁN

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE 1-1 KELME

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTANGCO 0-2 HÉRCULES

ELCHE 'B' 0-0 RODA 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-2 LA SOLANA

BALONMANO

EUROPEAN CUP (SEMIFINALES)

ATTICGO CBM ELCHE 24-18 ROCASA GRAN CANARIA

ASOCIACIÓN ABARANERA BM 22-33 ATTICGO CBM ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

WATERPOLO ZARAGOZA 11-9 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO DOS HERMANAS 15-9 CW ELX

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