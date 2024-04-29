Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 1-0 RODA
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 5-1 LA NUCÍA 'B'
HÉRCULES 'B' 2-1 CREVILLENTE DEPORTIVO
SANTA POLA 5-0 REDOVÁN
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE 1-1 KELME
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTANGCO 0-2 HÉRCULES
ELCHE 'B' 0-0 RODA 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 1-2 LA SOLANA
BALONMANO
EUROPEAN CUP (SEMIFINALES)
ATTICGO CBM ELCHE 24-18 ROCASA GRAN CANARIA
ASOCIACIÓN ABARANERA BM 22-33 ATTICGO CBM ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
WATERPOLO ZARAGOZA 11-9 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO DOS HERMANAS 15-9 CW ELX