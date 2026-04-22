La rehabilitación del Santuario María Magdalena de Novelda prevé desmontar el pináculo de la torre este para garantizar su estabilidad

El Ayuntamiento de Novelda ha informado que va a ser necesario desmontar la parte superior del pináculo de la torre este del Santuario de Santa María Magdalena para poder proceder a reparar las grandes grietas longitudinales aparecidas en la misma, que ponen en riesgo su estabilidad y que han motivado el cierre temporal del recinto.

En sus primeras conclusiones, el informa del proyecto de rehabilitación apunta a que en esa torre del santuario se ha producido una desviación en su estructura, que es la circunstancia que obliga a desmontar la parte alta del pináculo para garantizar su estabilidad.

Geno Micó, concejala de Gestión del Patrimonio en Novelda, ha afirmado que el equipo de gobierno es consciente de que los procedimientos administrativos y los plazos de contratación son prolongados, al tiempo que ha subrayado que es imprescindible “trabajar con todas las garantías, tanto en la redacción del proyecto como en la ejecución de la obra, para que podamos recuperar con seguridad el edificio más emblemático de la ciudad”.

El Ayuntamiento de Novelda ha adjudicado recientemente la redacción del proyecto que se va a ejecutar para la restauración del Santuario María Magdalena. Se confía en que esa tarea esté finalizada para mediados del próximo mes, de mayo, para, a partir de ahí, poner en marcha el proceso de contratación pública para ejecutar las obras de rehabilitación del histórico edificio noveldense, cuya construcción está datado en la primera mitad del siglo XX.

El Santuario permanece cerrado desde principios del mes de diciembre del pasado año.