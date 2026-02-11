Novelda destina 330.000 euros a la rehabilitación y consolidación del Santuario de Santa María Magdalena

El Ayuntamiento de Novelda ha habilitado una partida presupuestaria de 330.000 euros para financiar la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de adecuación y consolidación del Santuario de Santa María Magdalena.

El edificio permanece cerrado desde principios del mes de diciembre del año 2025 tras detectarse en la torre izquierda del santuario grietas que, informes técnicos realizados a raíz del hallazgo, han determinado que suponen un grave riesgo para la estabilidad del edificio.

La provisión de esa dotación ha sido aprobada por el pleno municipal a través de una modificación presupuestaria que ha salido adelante por unanimidad.

Desde el equipo de gobierno se ha explicado que la contratación de la elaboración de esos documentos se va a llevar a cabo por un procedimiento de licitación con el objetivo de garantizar una actuación adecuada, que será desarrollada por empresas especializadas en intervenciones sobre bienes patrimoniales de interés cultural y de relevancia local.

Las grietas en el Santuario de Santa María Magdalena se detectaron en diciembre del pasado año a través de las imágenes captadas por un dron cuyo vuelo se enmarcó en un estudio sobre la viabilidad del órgano monumental de mármol, cuya estructura, de 35 toneladas de peso, se encuentra en el interior del recinto.