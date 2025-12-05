Novelda cierra el Santuario de Santa María Magdalena tras la aparición de grietas en una de sus torres

El Ayuntamiento de Novelda ha cerrado el acceso al público al Santuario de Santa María Magdalena tras la aparición de “varias grietas de envergadura considerable” en la parte superior de una de sus torres.

Así se ha informado desde el consistorio de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó que ha incidido en que se trata de una medida preventiva para “garantizar la seguridad” en la zona.

En los próximos días va a comenzar a ejecutarse una actuación de emergencia para asegurar esa torre del santuario y evitar que la fisura estructural se agrave.

La fisura fue detectada hace unos días durante un vuelo de dron realizado como parte del estudio que el Ayuntamiento está realizando sobre la viabilidad de continuar con la construcción del órgano de piedra cuya estructura, de más de 35 toneladas de peso, se encuentra asentada en el interior del santuario.

A la espera de contar con un “estudio en profundidad” que apunte y concrete qué es lo que se debe acometer para ofrecer una solución definitiva, el Ayuntamiento de Novelda va a impulsar una intervención de urgencia, a través de una empresa especializada que colocará eslingas que sujeten el perímetro de la torre y un mallazo que la recubra y evite posibles desprendimientos.

Ubicado en el monte de La Mola, el Santuario de Santa María Magdalena es un edificio de estilo modernista que representa la construcción religiosa más emblemática de Novelda que, además de albergar la imagen de la patrona del municipio, recibe anualmente a miles de visitantes.