PP, PSOE, Vox y Compromís suman en Elche para rechazar la modificación de las reglas de explotación actuales del trasvase Tajo-Segura

El pleno del Ayuntamiento de Elche de este mes de mayo, celebrado este lunes, ha debatido sobre el trasvase Tajo-Segura del que la pasada semana se conocía que el Tribunal Supremo ha avalado lo dispuesto en el Plan Hidrológico del Tajo aprobado por el Gobierno central, que recorta el trasvase en más de un 50 % respecto al volumen actual de agua transferida a la cuenca del Segura.

Ese recorte en el trasvase es consecuencia de la modificación de las reglas de explotación del trasvase, contemplándose en ella el incremento del caudal ecológico en la cabecera del trasvase y, con ello, la merma en el volumen de agua a trasvasar.

La cuestión ha reunido la unanimidad de las formaciones políticas con representación en el Consistorio. Así, PP, PSOE, Vox y Compromís han votado a favor de expresar y visibilizar el apoyo de la Corporación a los agricultores del Camps d’Elx, rechazando además ese recorte en el trasvase del que se nutre para el regadío más de 15.000 agricultores ilicitanos y de Crevillent, cifra que se eleva a 22.000 teniendo en cuenta los regantes de la comarca de la Vega Baja.

El PSOE

El alcalde de Elche Pablo Ruz, del PP, ha acusado al Gobierno central y su presidente, el socialista Pedro Sánchez, de estar “machacando” a Elche y la provincia.

Las críticas al Gobierno central y al presidente del mismo también han llegado desde el grupo municipal de Vox, cuya portavoz Aurora Rodil ha extendido las críticas a la política agraria de la Unión Europea.

Desde el PSOE, el portavoz municipal Héctor Díez, ha defendido que los socialistas ilicitanos “siempre” han estado “en el mismo sintió”, que es, ha incidido, en la defensa del trasvase Tajo-Segura.

Compromís per Elx, su portavoz Esther Díez, también ha puesto de manifiesto que está del lado de los regantes.