PP, PSOE, Vox y Compromís debaten sobre sanidad en Elche con coincidencias en el fondo y con diferente sentido del voto

El Ayuntamiento de Elche ha acogido este lunes un pleno municipal de carácter extraordinario en el que, de manera monográfica, se ha debatido sobre la situación de la sanidad pública en el municipio.

PSOE y Compromís per Elx, formaciones políticas que han forzado la sesión, han defendido que la sanidad en los departamentos de salud del municipio ilicitano (Elche-Hospital General y Elx-Crevillent, que es el del Hospital del Vinalopó) está en situación de “saturación” y “colapso”, mientras que el PP y Vox han acusado a ambas formaciones de la oposición municipal de buscar el enfrentamiento político y no el acuerdo al haber modificado la propuesta inicial de acuerdo planteada para el pleno del Ayuntamiento, unificando en un único punto los siete iniciales y cuando conocieron que los partidos de la derecha política tenían la intención de apoyar cinco de los puntos de acuerdos si se votaban de forma individual.

Tras la auto enmienda del PSOE para unificar en un punto las siete propuestas de acuerdo, PP y Vox han votado en contra con lo que, haciendo valer la mayoría que suman en la Corporación han rechazado, entre otras cuestiones, reclamar a la Conselleria de Sanidad la construcción de un centro de salud en la pedanía de Torrellano y no un consultorio como se ha proyectado; exigir la reanudación inmediata de las obras del bloque quirúrgico del Hospital General Universitario de Elche; instar que no desaparezca la figura de la enfermera escolar; que se pongan las medidas y herramientas necesarias para acabar con las listas de espera y las colas en los centros de salud y centros hospitalarios de Elche; así como que se revierta a la gestión pública el Hospital Universitario del Vinalopó.

Tanto el PSOE como Compromís per Elx han dibujado una situación deficiente de la sanidad pública en los dos departamentos de salud en los que está dividido el municipio, sobre todo en el del Hospital del Vinalopó, cuya gestión está en manos del grupo Ribera Salud.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, ha defendido que el PP está “dejando morir” la sanidad pública y ha añadido que Elche es “un ejemplo de ello”.

El diagnóstico del PSOE de la situación de la sanidad pública en Elche ha sido compartido por el grupo municipal de Compromís per Elx cuya portavoz Esther Diez ha afirmado que la situación sanitaria del municipio se encuentra en “una de las peores situaciones conocidas”.

El alcalde de Elche Pablo Ruz, del PP, ha acusado tanto al PSOE como a Compromís de buscar el enfrentamiento frente al consenso, poniendo de relieve que tanto PP como Vox iban a votar a favor de cinco de los siete acuerdos que inicialmente planteaba la propuesta de acuerdo con la que se había convocado el pleno municipal.

Al unificar esos siete acuerdos en uno sólo, ha explicado Ruz, el voto ha tenido que ser en contra para no apoyar los puntos en los que no se las formaciones que forman el gobierno local no están de acuerdo, que son las relativas a la reversión de la gestión del Hospital del Vinalopó.

La huelga de médicos también se cuela en el pleno

El grupo municipal de Vox ha aprovechado sus intervenciones en el pleno municipal extraordinario para posicionarse a favor del colectivo médico que hoy ha iniciado una huelga en distintas comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio del colectivo.

Aurora Rodil, portavoz municipal de Vox, que además es médica de profesión, ha centrado sus críticas en el Ministerio de Sanidad por la polémica en torno a ese Estatuto Marco y apenas a aludido a la situación real de la sanidad en los dos departamentos sanitarios de Elche, más allá de criticar que a PSOE y Compromís “sólo les interesa”, ha dicho, buscar “un relato” para atacar al gobierno de la Generalitat y por eso, ha añadido, coincidiendo con el PP, que han cambiado la propuesta de acuerdo para forzar el rechazo de la moción al conocer que se iba a votar a favor de cinco de los acuerdos planteados inicialmente.

Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó

Integrantes de la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó han asistido a la celebración del pleno municipal y han salido muy desencantados con los postulados defendido desde el PP y Vox.