El PSOE pide el lunes en la Comisión de Obras Públicas de Les Corts que se reactiven las obras en la carretera Elche-Santa Pola

La Comisión de Obras Públicas de Les Corts va a abordar el próximo lunes una reclamación del grupo parlamentario del PSOE en la que se requiere al gobierno valenciano información sobre el estado del proyecto de desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola, en los dos últimos tramos que están pendientes de ejecución.

Los socialistas quieren también que se den plazos concretos para la ejecución de las obras y denuncian que la presente legislatura se “ha perdido” para ese proyecto ante la inacción del ejecutivo autonómico.

El PSOE ha explicado que en pasados mandatos se ejecutó el desdoblamiento de tres tramos de esa carretera y se ha añadido que en la pasada legislatura se avanzó en los trabajos para la siguiente fase con un presupuesto concreto de cuatro millones de euros.

Ramón Abad, diputado ilicitano en el Parlamento valenciano, ha pedido a los diputados autonómicos del PP en la Comisión de Obras Públicas que voten a favor el lunes de lo que plantea el PSPV-PSOE.

“Vamos a pedir algo tan sencillo de retomar las obras de duplicación de la CV-865 carretera Elche-Santa Pola de forma inmediata, después de un retraso de toda una legislatura para culminar con las obras de mejora de seguridad vial”, ha señalado Abd que ha lamentado “el abandono al que tiene sometido este Consell del PP a la ciudad de Elche y ha afeado los falsos compromisos que han ido realizando en estos años tanto Mazón como Pérez Llorca con Elche”.

“Mucho hablar, pero poco hacer; por eso vamos a exigir plazos concretos y financiación consignada para esta obra de seguridad vial, porque no podemos consentir que se haya abandonado después de grandes inversiones y trabajo que el gobierno del PSOE y Compromís hizo en la anterior legislatura”, ha apuntado Abad.