El PSOE de Elche reclama limpieza y atención en el ‘cementerio viejo’ y su entorno ante el estado de abandono

Patricia Maciá, concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Elche ha puesto atención este lunes en el estado de desperfecto del Cementerio de Nuestra Señora de la Asunción, conocido como ‘cementerio viejo’, a causa de muchas quejas de vecinos y vecinas que han protestado.

La edil ha denunciado la acumulación de suciedad y aceras sin arreglar, algo que según Maciá genera una imagen de abandono y dejadez absoluta, con contenedores repletos de malas hierbas a rebosar, sin mantenimiento, en “un lugar al que las personas acuden para visitar a sus seres queridos, no para quitar matas”.

La queja se aplica principalmente al ‘cementerio viejo’ y se extiende sobre sus alrededores. Además, Maciá asegura que el Jardín de las Víctimas del COVID está absolutamente seco, sin cuidar y que “parece un desierto con mucha maleza sin desbrozar y da la sensación de que hace mucho tiempo que no pasan por allí a hacer un mínimo de mantenimiento”.

Patricia Maciá, desde el Grupo Municipal Socialista de Elche, ha exigido al gobierno municipal más atención a los barrios, que atiendan a los detalles del día a día y solucionen la problemática de suciedad, maleza y malos olores del ‘cementerio viejo’ y las zonas circundantes.