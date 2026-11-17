El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha planteado este martes el gobierno local (PP y Vox) la incorporación en el presupuesto municipal del próximo año de una decena de actuaciones de mejora en dotaciones deportivas del municipio.

Al gobierno local

Entre ellas la modernización del Rocódromo, la reforma del pabellón de La Marina, la construcción de nuevos vestuarios y banquillos en el polideportivo de Torrellano y la mejora de la iluminación de los campos de fútbol, así como la reforma de gradas y pista del Parque Deportivo ‘Emilio Villanueva’ o la recuperación de las partidas de equipamiento, mejora, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Además, los socialistas han pedido medidas y partidas económicas concretas para potenciar el fomento del deporte escolar, aumentando el convenio con el rugby inclusivo.

“En los próximos días se debatirán los presupuestos de 2027 y desde el PSOE vamos a poner el acento en el área de deportes”, ha adelantado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche que también ha asegurado que “hemos pasado un año 2026 de la Capitalidad Mediterránea del Deporte que ha sido poco más que un eslogan”.

“Por ello”, ha añadido Díez, “vamos a presentar propuestas de modernización de las instalaciones deportivas con los vestuarios, la iluminación, con el fomento del deporte escolar (o también con emplear nuestros espacios públicos como áreas para generar deporte urbano. El deporte es importante, es salud y el presupuesto de 2027 tiene que ir en la línea de ser una ciudad más deportiva”.