El PSOE de Elche pide mejorar la seguridad vial en la avenida de Jubalcoy del barrio Altabix-Universidad

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha reclamado la realización de un informe técnico urgente para mejorar la seguridad vial en la avenida Jubalcoy del barrio Altabix-Universidad.

Los socialistas ilicitanos plantean valorar la viabilidad de la instalación de elementos de seguridad vial para proteger a peatones y conductores e inciden en que el atropello mortal de una mascota registrado en esa avenida hace dos semanas pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que reduzcan la velocidad del tráfico y refuercen la protección de los peatones en esta vía.

Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha explicado que los vecinos de la zona llevan dos años advirtiendo del exceso de velocidad de los vehículos que circulan por esa avenida y trasladando sus quejas a través de las Juntas Municipales de Distrito. Entre las medidas que se reclaman se encuentran la instalación de badenes, semáforos, señales más visibles y paneles luminosos que ayuden a reducir la velocidad del tráfico y a mejorar la seguridad de peatones y conductores.

Valera ha lamentado que las Juntas Municipales de Distrito “se hayan convertido en demasiadas ocasiones en simples órganos tramitadores de actividades festivas, cuando nacieron para canalizar las necesidades reales de los vecinos y mejorar su calidad de vida”.

Ante esa situación, el Grupo Municipal Socialista ha propuesto la elaboración urgente de un informe técnico que evalúe todas las medidas posibles para reducir la velocidad del tráfico y aumentar la seguridad de peatones y conductores en la avenida de Jubalcoy: “No podemos esperar a que ocurra una desgracia mayor para actuar”, ha concluido Mariano Valera.