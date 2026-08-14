Elche vibra con una espectacular palmera de la Virgen durante la Nit de l’Albà

9,6 toneladas de pólvora se lanzaron ayer en Elche en el desarrollo de una de las noches más mágicas de todo el año en la ciudad: la tradicional Nit de l’Albà.

Un año más destacó la espectacularidad de la palmera de la Virgen creada por Pirotecnia Ferrandez, a pesar de la falta de viento que hizo que se condensara el humo de los cohetes y las palmeras lanzadas previamente en algunos puntos de la ciudad quedara ligeramente mitigada.

La noche se ha saldado con un balance inicial de once heridos que han tenido que recibir asistencia sanitaria. De ellos, por el momento solo una mujer de mediana edad tuvo que ser trasladada al hospital para su ingreso. El resto, según los datos que se conocen hasta las dos y media de la madrugada son de carácter leve.