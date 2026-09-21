El PSOE de Elche pide abrir a la participación de grupos políticos y agentes del sector del transporte la nueva contrata del bus urbano

El grupo municipal del PSOE de Elche ha reclamado este lunes al gobierno local del PP y de Vox abrir a la participación de colectivos profesionales y grupos políticos el proceso para la contratación de la nueva contrata del servicio de transporte urbano en autobús del municipio.

Los socialistas ilicitanos plantean que, como ocurrió en la pasada legislatura con en el marco de la licitación de la contrata de limpieza y recogida de basura, se impulsen consultas a empresas del sector y con los grupos políticos para recoger sugerencias a incorporar en la nueva contrata, en este caso del autobús urbano.

El actual servicio de transporte en autobús concluye este año, como también lo va a hacer la medida de emergencia que se puso en marcha para adjudicar de forma directa la contratación del transporte en bus a pedanías.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha insistido en que esa nueva contrata abarcará 10 años por lo que trasciende al gobierno municipal que la impulsa: “Tenemos un buen servicio de transporte público, pero ahora se debe renovar y, como ya hicimos nosotros con la contrata de limpieza y residuos urbanos en la anterior legislatura, pedimos al señor Ruz -en referencia a Pablo Ruz, alcalde de Elche- que cuente con la participación de usuarios y vecinos, de los trabajadores del servicio, con consultas de empresas del sector y con los grupos políticos porque hablamos de una contrata a 10 años que trasciende a este gobierno y a los siguientes, y de 400 millones de euros”, ha señalado Héctor Díez que ha incidido en que “el servicio de transporte urbano es de todos y por ello deben participar todos”.

Para Díez, el pliego de limpieza aprobado en la pasada legislatura “sirve de experiencia para este contrato, ya que dimos voz y participación a todos, grupos políticos también”.