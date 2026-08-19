El PSOE de Elche califica de “hachazo” a los jóvenes la actualización del Consell del precio del modulo de la vivienda de promoción pública

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha arremetido este miércoles contra la Generalitat Valenciana después que el Consell haya incrementado en un 7 % el precio de la vivienda de promoción pública.

Lo ha hecho a través de una actualización del valor del módulo de ese tipo de vivienda, que ha sido publicada recientemente en el Documento Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Los socialistas ilicitanos han explicado que el precio máximo del módulo de vivienda de protección oficial pasa de 2.400 euros a 2.568 euros por metro cuadrado útil, lo que supone un encarecimiento de más de 15.000 euros para una vivienda de 90 metros cuadrados.

Para el PSOE eso supone “un hachazo” a las familias y a los jóvenes “que quieren comprar una vivienda y no pueden acceder por los elevados precios”.

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha defendido en que las administraciones públicas “deben hacer políticas de vivienda al servicio de la ciudadanía y no para defender los intereses de los promotores” privados.

Díez ha incidido en que la actualización del precio del módulo que ha realizado la Generalitat es la tercera desde el año 2023. Ha apuntado que en el presente mandato el precio de una vivienda promoción pública de 90 metros cuadrados ha subido más de 33.000 euros en la Comunitat.

“Aplicando esas subidas lo que se hace es hacer aún más difícil el acceso a ellas, lo que demuestra la falta de sensibilidad y de preocupación de los problemas de la gente que tiene el PP valenciano y, por otro lado, la falta de transparencia, publicando la resolución a mitad de agosto con vacaciones o fiestas por en medio”, ha apuntado Díez que ha instado un pronunciamiento respecto a ese asunto del alcalde de Elche Pablo Ruz (PP): “¿Dónde está el señor Ruz? El plan Casa Fácil ya ha puesto viviendas caras, sin trastero ni garaje; ¿qué va a suponer ahora esta decisión de la Generalitat para las promociones, tanto actuales como futuras?”, ha concluido el portavoz socialista.