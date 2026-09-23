El PSOE de Elche sobre el gobierno local del PP y Vox: “Gestiona a salto de mata, sube la deuda y puede estrangular la economía del Ayuntamiento”

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha desvelado este miércoles algunos de los asuntos que se van a abordar en el apartado de Hacienda del Orden del Día del pleno municipales ordinario correspondiente a este mes de septiembre.

Los socialistas han acusado al gobierno local del PP y de Vox de estar gestionando “a salto de mata”, ha señalado la concejala Patricia Maciá, ejemplificándolo en el hecho de que en el pleno del lunes aprobará la modificación presupuestaria número 30 de este año.

Desde el PSOE se ha destacado que, en año anteriores, a fecha de septiembre, las modificaciones del presupuesto impulsadas han sido inferiores (23 el pasado año o 19 en 2024) y se ha incidido en que en esta ocasión se va a suplementar (añadir) dinero en dotaciones del presupuesto municipal de este año de las que hace unos meses se redujo su volumen económico para destinarlo a otros cometidos.

El volumen económico que va a suponer la nueva modificación presupuestaria es de 189.000 euros.

Además, el Grupo Socialista ha denunciado que, en virtud de la ejecución presupuestaria que también se va a abordar en el pleno municipal del lunes, y con cifras actualizadas a fecha 14 de septiembre, que reflejado que la Generalitat Valenciana no ha ingresado ni un solo euro de las dotaciones que tiene comprometidas para este año con el Ayuntamiento.

Plan Presupuestario 2027-2029

En otro orden de cosas, desde el PSOE se ha desvelado que el Plan Presupuestario 2027-2029 elaborado por el gobierno local a principios de año, al que se ha dado acceso a los socialistas ahora, apunta a que las arcas municipales cerrarán el presente ejercicio económico con un endeudamiento de 62 millones de euros, al tiempo que se prevé que la deuda del Ayuntamiento se situará a 31 de diciembre del próximo año en 85,5 millones, superará los 107 millones de euros en 2028 y al año siguiente alcanzará los 124, cuando el actual mandato arrancó con un endeudamiento de 27 millones.

Fórmula que lleva a la ruina

Para la concejala del PSOE la gestión del ejecutivo local dirige al Ayuntamiento “a la ruina”, al tiempo que ha advertido que se está incrementando el gasto municipal hasta niveles que puede ser insostenibles: “La contrata de parques y jardines es a razón de unos seis millones al año; la del autobús urbano será de 40 millones anuales; y la de limpieza de edificios públicos va a ser de unos cuatro millones más que la actual; o la carrera profesional va a elevar el gasto en 10 millones de euros”, ha dicho Maciá que ha añadido que “es peligroso porque si esto sigue así, la economía municipal se verá estrangulada” a corto y medio plazo.