El PSOE de Elche pide al equipo de gobierno que aplique una fiscalidad “más sensible y progresiva”

El PSOE de Elche ha arremetido este viernes contra el gobierno municipal del PP y de Vox acusándolo de “no estar gobernando para todos los ciudadanos” y “dando la espalda a los más vulnerables”.

En esos términos se ha expresado Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, que ha reiterado la denuncia de que se está denegando la bonificación de la tasa de basura a familias por, ha dicho el edil socialista, “no cumplir un requisito burocrático’.

Valera ha puesto como ejemplo el caso de una familia en situación de vulnerabilidad social, en la que una persona percibe una pensión por incapacidad y otra un subsidio para mayores de 52 años sin ser jubiladas. A esa familia se le ha denegado la bonificación apoyándose, ha criticado el concejal socialista, una "interpretación rígida de la ordenanza fiscal" ya que no se cumple el requisito formal de que todas las personas de la vivienda tengan la condición de jubiladas o pensionistas en los términos exactos recogidos en la norma.

Valera ha calificado la situación de "vergonzosa" y ha advertido que "no se puede hablar de gobernar para todos y, al mismo tiempo, negar una bonificación básica a una familia vulnerable por un tecnicismo".

"Esto no es justicia social, es burocracia sin humanidad", ha defendido el portavoz adjunto del PSOE que ha añadido que "cuando una familia convive con discapacidad y con ingresos limitados, el Consistorio debería facilitar, no poner obstáculos".

Una fiscalidad "más sensible y progresiva"

Ante esta situación, Mariano Valera ha solicitado al equipo de gobierno "que revisen los protocolos, las bases y que las cambien aplicándolas a las necesidades reales que tiene el municipio".

Además, el portavoz adjunto del Grupo Socialista ha recordado que "las tasas e impuestos también reflejan un modelo de ciudad".

“Una ciudad justa no mide solo quién cumple una casilla administrativa, sino quién necesita respaldo público: si una norma deja fuera a personas vulnerables, hay que revisarla y corregirla", ha concluido Mariano Valera.