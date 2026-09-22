El PSOE de Elche acusa al alcalde Pablo Ruz de “competir con Vox para ver quién es más de ultraderecha”

El PSOE de Elche ha desvelado y criticado que el alcalde de Elche ha cursado una invitación formal para visitar la ciudad ilicitana dirigida al alcalde Badalona, Xavier García Albiol, que también como el primer edil de Elche es del PP.

Los socialistas han cargado contra el alcalde ilicitano Pablo Ruz al que han acusado de “competir con Vox para demostrar quién es más de ultraderecha” dado que, según ha afirmado el portavoz municipal del PSOE, Héctor Díez, la invitación se dirige “al alcalde más racista de España”.

Díez, que ha solicitado por registro la carta remitida a Albiol, ha señalado que el alcalde de Badalona es el cargo público que ha acumulado más acusaciones formales de xenofobia, denuncias de ONGs e intervenciones del Gobierno.

Además, en 2013 fue el primer alcalde en ir a juicio en España por un presunto delito de incitación al odio y a la discriminación.

Según el PSOE, ha carta de invitación enviada por el alcalde de Elche al de Badalona tiene salida desde el Registro municipal el pasado 11 de septiembre, fecha que, según recalcan los socialistas, coincide prácticamente en los mismos días que se pone en marcha el convenio con el Colegio de Abogados para la oficina antiokupación de viviendas que se activó ayer en la Casa de la Ortxata.

Para Pablo Ruz, el alcalde de Badalona ha sido "elegido democraticamente"

Por su parte, el alcalde de Elche ha expresado su contrariedad por el posicionamiento del PSOE afirmando que no comprende que se critique la visita a la ciudad de un alcalde que "ha sido elegido democráticamente", según ha insistido Pablo Ruz.