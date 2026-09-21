Elche pone en marcha una oficina municipal de lucha contra las okupaciones de viviendas

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha este lunes la anunciada oficina municipal antiokupación de viviendas, que es un servicio que nace con la vocación de ofrecer una respuesta rápida y eficaz frente a esa ocupación ilegal y contra las mafias.

Desde el Ayuntamiento ilicitano se ha destacado que la nueva oficina va a ofrecer más que “un mero trámite administrativo” porque, ha explicado, pone a disposición de los propietarios “un protocolo de actuación temprana, que incluye asesoramiento jurídico urgente, orientación especializada en las primeras 48 horas tras la usurpación del inmueble y un acompañamiento integral durante todo el proceso legal y administrativo”.

"Hoy demostramos que para VOX la palabra dada es ley; la propiedad privada es un pilar innegociable de nuestra sociedad y los ilicitanos no pueden seguir desamparados ante la okupación delictiva”, ha valorado Samuel Ruiz, concejal de Vox en Elche, responsable del área de Promoción Económica, que también ha considerado que “con esta oficina ponemos un escudo real y efectivo al servicio de los ciudadanos, de la convivencia y del orden en Elche".

El asesoramiento legal va a correr a cargo de letrados del Colegio de Abogados de Elche y la nueva Oficina Municipal antiokupación está instalada en la conocida como Casa de la Hortxata