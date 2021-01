Las primeras horas del cierre perimetral en Elche dejan 75 multas de la Policía Local por tratar de saltarse la restricción de movilidad

Las primeras 19 horas del cierre perimetral de la ciudad de Elche han arrojado un balance de 75 propuestas de sanción por incumplimiento de la restricción de movilidad decretada por la Generalitat Valenciana como medida para tratar de frenar la expansión de la covid-19.

De ese total de expedientes sancionadores incoados por los agentes de la Policía Local de Elche, el 76% (57 multas) se han registrado en el control policial dispuesto en la carretera que une la ciudad ilicitana con Santa Pola.

Además, entre las 15:00 horas de ayer viernes y las 10:00 horas de este sábado, la Policía Local de Elche ha cumplimentado 59 multas por incumplir la limitación de estar en la vía pública en grupos de más de dos personas no convivientes. También se han registrado trece sanciones por no usar la mascarilla, cuatro por no respetar la distancia social o fumar en espacios no autorizados por las medidas sanitarias vigentes, así como una docena por no respetar la restricción horario.

Por otro lado, la Policía Local ha incoado en las últimas horas catorce sanciones por consumo de productos estupefacientes en la calle y once por consumo de alcohol en la vía pública.