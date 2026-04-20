El alcalde de Elche aboga por “dar un aire nuevo” a la estación de autobuses de la ciudad a partir del nuevo Palacio de Congresos

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha asegurado este lunes que si dispone de un segundo mandato como primer edil afrontará un “pensada importante” en torno al perfil urbanístico de la estación de autobuses y sus alrededores, que es el entorno en el que se va a construir el nuevo Palacio de Congresos, promovido y financiado por la Diputación de Alicante.

Ruz ha defendido que se debe dar “un aire nuevo” a la estación de autobuses del municipio ilicitano.

El regidor ilicitano se ha expresado en esos términos durante una intervención en el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso internacional de anteproyectos para la construcción del Palacio de Congresos de Elche impulsado por la Diputación de Alicante.

Ese evento ha tenido lugar en la institución provincial.

En ese certamen, el estudio de arquitectura García Rodríguez Alcoba SLP se alzó con la victoria con un proyecto bautizado como ‘Trencadís’, que es el que se va a ejecutar.

Tras ese acto de entrega de premios se ha visitado en los jardines del Palacio Provincial una exposición con paneles en los que se pueden conocer los detalles del proyecto.

Pablo Ruz ha felicitado a los componentes de los equipos que se han alzado con alguno de los premios del concurso internacional de ideas porque “han entendido muy bien lo que Elche necesita”. “Necesitamos ese espacio, que es imprescindible para nuestra ciudad, para dar más gloria a Elche y a la provincia de Alicante”, ha manifestado el alcalde ilicitano.

Características del nuevo Palacio de Congresos

La construcción del nuevo Palacio de Congresos va a suponer una inversión de 50 millones de euros y se va a construir en la parcela que en la actualidad ocupa un aparcamiento público junto a la estación de autobuses.

El nuevo Palacio de Congresos de Elche será un edificio con un auditorio principal con 1.200 butacas y otras dos salas con 450 y 150 plazas respectivamente.

También tendrá una sala de exposiciones de alrededor de 2.000 metros cuadrados de superficie.

Simulación del nuevo Palacio de Congresos de Elche. | Ayuntamiento de Elche

La actuación incluye la urbanización del entorno y calles adyacentes.

El nuevo Palacio de Congresos también tendrá despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas y almacenes. Dispondrá de un aparcamiento de tres plantas y capacidad para 420 coches.

El edificio quedará elevado sobre la calle lo que proporcionará vistas amplias y directas sobre el Palmeral.