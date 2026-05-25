La Policía Nacional detiene en Elche a un hombre por robar en una vivienda a la que accedió por la fuerza haciéndose pasar por un técnico de internet

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 37 años de edad que entró a la fuerza en la vivienda de una persona de avanzada edad robando un televisor y joyas.

El arrestado se hizo pasar por técnico de una compañía de internet y ante la negativa de la mujer a dejarlo entrar en el domicilio, colocó el pie entre el marco y la puerta, empujándola posteriormente con fuerza. La víctima cayó al suelo y se golpeó contra un mueble del recibidor del piso.

El ahora arrestado accedió con ello al interior de la vivienda apoderándose del botín señalado y huyendo del lugar.

Las pruebas recabadas en la vivienda por los agentes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional llevaron a la identificación del hombre que tras ser localizado fue detenido acusado de un presunto delito de robo con violencia en interior de domicilio.