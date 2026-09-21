La Policía Nacional detiene en Elche a un hombre por robar un loro valorado en 800 euros

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre al que se acusa de robar un loro del interior de una vivienda del municipio

El animal, de nombre ‘Pongo’, está valorado en unos 800 euros y al arrestado, que tiene 46 años de edad, se le atribuyen los presuntos delitos de hurto y allanamiento de morada.

La vivienda a la que accedió disponía de cámaras de videovigilancia y las imágenes captadas por las mismas desvelaron que el ahora detenido accedió al interior del patio aprovechando que la puerta de entrada se encontraba abierta. Se dirigió directamente hasta la jaula donde se encontraba el animal y se lo llevó.

El arrestado actuó con otro hombre que lo esperó en el exterior de la vivienda y que aún no ha podido ser localizado.

Cuando los agentes se disponían a detenerlo, el implicado hizo entrega voluntaria del loro sustraído, que, según ha explicado la Policía Nacional, es un ejemplar de plumaje verde y con una característica mancha roja en la cabeza.

La propietaria del animal fue citada en la Comisaría de Elche, donde reconoció al loro como el que había sido robado, procediéndose a la devolución del animal a su legítima propietaria.

La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de más implicados en los hechos.