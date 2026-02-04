Sucesos

La Policía Nacional desmantela en Elche un punto de venta situado en un piso en Carrús

En la operación se ha detenido a dos hombres

David Alberola García

Elche |

La Policía Nacional ha desmantelado en Elche un punto de venta situado en un piso en Carrús.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a dos personas que atendían un punto de venta de droga al menudeo en una vivienda del barrio de Carrús. Son dos hombres de 25 y 36 años de edad y a ambos se les atribuye un presunto delito de tráfico de drogas.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Elche y se inició a raíz de que los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de ese punto de venta de droga al menudeo desde una vivienda.

Esa actividad fue denunciada por vecinos de la zona y, además, en las inmediaciones de la vivienda, el Cuerpo Nacional de la Policía había constatado un incremento significativo de sanciones por posesión de sustancias.

Los arrestados no solo servían la sustancia en el interior del domicilio, sino que en ocasiones efectuaban reparto en sitios donde habían quedado previamente con los compradores. Se desplazaban hasta ese emplazamiento en un patinete eléctrico.

En el registro practicado en la vivienda se han intervenido distintas cantidades de cocaína, hachís, marihuana, metanfetamina (cristal) y éxtasis, así como dinero en efectivo e instrumentos y útiles para el tratamiento y envasado de esas sustancias estupefacientes.

