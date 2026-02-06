Seguridad

La Policía Local de Elche refuerza la vigilancia en torno a los cultivos de alcachofas

Con el objetivo de prevenir robos y asegurar la procedencia legal del producto

Onda Cero Elche

Elche |

Agentes de la Policía Local de Elche en un cultivo de alcachofas en el Camp d'Elx.
Agentes de la Policía Local de Elche en un cultivo de alcachofas en el Camp d'Elx. | Ayuntamiento de Elche

Coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección de la alcachofa, la Policía Local de Elche ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en el Camp d’Elx con el objetivo de prevenir robos y asegurar la procedencia legal del producto.

El dispositivo desplegado contempla el refuerzo de patrullas policiales en zonas rurales, especialmente al atardecer y durante la noche, así como una mayor presencia policial en caminos rurales y accesos a partidas.

Además, se están realizando controles selectivos de vehículos agrícolas y furgonetas de transporte de mercancías, con verificaciones de facturas y documentación para confirmar la trazabilidad de las alcachofas y evitar su distribución de forma ilegal.

Entre las medidas adoptadas también incluyen el aumento de identificaciones de personas y vehículos sospechosos, la localización de los puntos de cultivo más vulnerables y trabajadores del campo para detectar posibles incidencias relacionadas con el robo del producto. En caso de detectar irregularidades, los agentes instruyen las correspondientes diligencias penales para determinar la procedencia de la mercancía.

Desde la Policía Local ilicitana se ha destacado la importancia del trabajo conjunto con los agricultores, quienes colaboran de forma activa dando a conocer cómo diferenciar una alcachofa robada de una recolectada legalmente, gracias al tallo de las mimas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer