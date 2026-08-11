Policía Local de Elche inspecciona los puntos de venta de pirotecnia autorizados

Los Agentes de Policía Local de Elche continúan las inspecciones de seguridad de los diferentes puntos de venta de pirotecnia autorizados. Este año se han habilitado 22 casetas de venta en el municipio: 13 son puntos habituales de venta pirotecnia en el casco urbano y pedanías y 9 puntos portátiles y temporales.

El dispositivo especial se prolongará hasta el próximo 13 de agosto, día de la Nit de l’Albà, debido al incremento del uso de la pólvora durante estos días. La edil de Aperturas, Caridad Martínez, ha destacado "la importancia de llevar a cabo estas inspecciones estrictas de seguridad para comprobar su correcta venta y el correcto funcionamiento del material pirotécnico homologado".

Los agentes se dedican a comprobar autorizaciones administrativas, diferentes productos pirotécnicos y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por ley, además de tener en cuenta la venta de este material a menores de edad o la venta de productos descatalogados.

Antonio Botella, uno de los agentes encargados de estas labores de inspección, ha recalcado que "en caso de localizar material que no pudiera ponerse a la venta, este se inmoviliza y se informa para su retirada, seguida de su destrucción si así procediera". “Comprobamos toda la documentación, seguro de responsabilidad civil, el contenido del polvorín para que no haya más kilos de materia reglamentario, etiquetados, aforos del local o número de catalogación”, ha explicado el policía local ilicitano.