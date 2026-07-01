La Policía Local de Elche detiene a un hombre por amenazar a varias personas con una pistola de aire comprimido

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre por amenazar a varias personas con una pistola de aire comprimido en diversos establecimientos de la calle Filet de Fora.

Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Elche, el arma resultó ser una unidad Powerline 426.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado martes. Los agentes de la Policía Local ilicitana llegaron al lugar cuando el hombre salía de una autoescuela. Al percatarse de la presencia policial, el arrestado se deshizo del arma, dejándola en el suelo y se dirigió a los policías.

Antes de entrar en esa autoescuela, había hecho lo propio en un bar de la zona donde, presuntamente, apuntó a la cabeza de un cliente, lo que provocó una situación de "gran alarma".

Además, dos ocupantes de un camión señalaron que el ahora detenido había intentado abrir las puertas del vehículo mientras apuntaba con la pistola, aunque desistió en su intención, abandonando el lugar.

Por otro lado, la empleada de la autoescuela declaró a los agentes que el hombre entró en el establecimiento armado, realizando un barrido con la pistola mientras apuntaba a los presentes y repetía la expresión "aquí no está".

Ante esos supuestos hechos y las manifestaciones de los testigos, el hombre fue detenido, trasladado a un centro médico en primer lugar y, más tarde, a dependencias de la Jefatura de la Policía Local ilicitana para la instrucción de las correspondientes diligencias.