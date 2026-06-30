El Elche comenzará la temporada 2026-2027 en Riazor ante el Deportivo de la Coruña y el Eldense visitando al Almería

El sorteo del calendario en Primera División celebrado este martes ha sido un tanto caprichoso y ha dado como resultado que el Elche Club de Fútbol (CF) comience y finalice la temporada jugando contra dos de los debutantes en la máxima categoría del fútbol español con lo que, a priori, podría luchar por la permanencia.

El nuevo técnico Martín Anselmi debutará en LaLiga en uno de los campos históricos del fútbol español como es Riazor y jugando ante el recién ascendido Deportivo de la Coruña.

El último encuentro de la temporada, el de la jornada 38, se jugará en el estadio ‘Manuel Martínez Valero’ ante otro recién ascendido como el Racing de Santander.

El primer partido de LaLiga en el Martínez Valero será ante el FC Barcelona a finales de agosto y en la sexta jornada, en septiembre, llegará el Real Madrid.

El primer derbi regional para los franjiverdes llegará en la novena jornada y será a domicilio contra el Villarreal CF. Tan sólo dos jornadas después se vivirá el enfrentamiento ante el Valencia CF en el Martínez Valero y dos semanas después se visitará al Levante UD.

El Atlético de Madrid rendirá visita al estadio franjiverde en la decimocuarta jornada, en el mes de noviembre.

Calendario Primera División temporada 2026-2027

Segunda División

El Club Deportivo Eldense comenzará la temporada en Segunda División jugando a domicilio ante uno de los ‘gallitos’ de la categoría como la UD Almería, mientras que cerrará la temporada de regreso a la división de plata del fútbol español enfrentándose, también como visitante, al Granada, otro de los conjuntos que iniciará la competición con el claro objetivo de lograr el ascenso.

El primer encuentro del conjunto blaugrana en el Nuevo Pepico Amat será ante el Cádiz CF.

Calendario Segunda División temporada 2026-2027