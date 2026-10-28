La Policía Local de Elche clausura una nueva campa en Torrellano que podía albergar hasta 1.000 coches

La Policía Local de Elche ha clausurado una nueva campa ubicada en la pedanía de Torrellano, en el entorno del Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, que tenía capacidad para albergar hasta un millar de coches.

El cierre de esa instalación ha tenido lugar en la tarde de este pasado martes y la actuación se enmarca en el dispositivo de inspección, control y regularización de las campas de vehículos que ha impulsado el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de frenar la proliferación en las inmediaciones del aeropuerto. de instalaciones de esas características que no cumplen los requisitos legales vigentes.

La nueva campa clausurada se asienta sobre una superficie de 8.000 metros cuadrados y es la cuarta que se precinta en los últimos meses. Además, la campaña de la Policía Local ha permitido impedir la apertura de una quinta campa y mantiene en tramitación judicial la clausura de una sexta.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha destacado este miércoles que las actuaciones que se están desarrollando “afectan a instalaciones que albergan o tienen capacidad para albergar más de 5.000 vehículos”.

Más de 100 campas inspeccionadas

El pasado 23 de abril, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche aprobó una moción para impedir la apertura de nuevas campas de aparcamiento en el entorno del aeropuerto de El Altet.

Durante los meses de abril y mayo se han inspeccionado más de 100 campas, llevándose a cabo más de medio centenar de actuaciones de esas características.,

Asimismo, desde el 4 de junio se han efectuado 46 requerimientos de regularización a los titulares de campas.

Plan Especial

De forma paralela, desde el Ayuntamiento de Elche se está trabajando en la elaboración de un Plan Especial para ordenar y regular la implantación de estas actividades en el término municipal.

El actual Plan General de Ordenación Urbana, que data de 1998, no contempla expresamente este uso de aparcamiento en suelo no urbanizable entre las actividades autorizables mediante Declaración de Interés Comunitario.

Por ello, el nuevo instrumento urbanístico permitirá determinar las zonas en las que podrán desarrollarse estas actividades y establecer las condiciones necesarias para garantizar su adecuada integración territorial, ambiental y paisajística.