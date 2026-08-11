La playa del Pinet de Elche acoge el IV Festival de Habaneras el próximo 28 de agosto

Las concejalías de Culturas de los Ayuntamientos de Elche y Crevillente se unen un año más para celebrar la IV edición del Festival de Habaneras. Este año tendrá lugar en el aparcamiento de la playa del Pinet de Elche, el 28 de agosto a las 21:00 horas de la noche.

En la cita musical volverán a participará el coro de Elche, Coral Ilicitana, y el coro crevillentino Coro Amistad. También repite la Rondalla Crevillentina, gracias a la que permitieron reanudar esta tradición de hace más de 100 años, en la que los vecinos de Elche y Crevillente se reunían en la playa para tocar la guitarra a la orilla del mar.

Irene Ruiz, concejal de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado la importancia de este festival para “poner en valor esta tradición que tenían los vecinos de El Pinet de cantar las habaneras a la Luna”, algo que ahora han convertido en “una cita ineludible”.

También ha expresado la intención por parte del Ayuntamiento de Elche de trasladar este festival a alrededor de las ruinas de la Torre del Pinet, tal y como lo hacían los vecinos tradicionalmente. Desde costas trasladaron la negativa.

Por su parte, Mónica San Emeterio, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent, ha puesto en valor este encuentro, que, según la concejala, está suscitando el interés de los vecinos de los alrededores y que gana fuerza año tras año. Ha animado a la población a acudir a este encuentro para finalizar cantando todos juntos la popular habanera ilicitana ‘Aromas ilicitanos’.