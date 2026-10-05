UD Pinatar-Elche y Atlético Baleares-Eldense, en Copa del Rey

Elche y Eldense ya conocen a su rival en la primera fase de la Copa del Rey. El cuadro ilicitano visitará a la UD Pinatar, de Preferente murciana. Los azulgranas tendrán un desplazamiento más lejano, midiéndose al Atlético Baleares de Segunda RFEF. La eliminatoria, a partido único, se jugará la última semana del mes de octubre.

El Pinatar-Elche aún no se sabe en qué estadio se jugará. El año pasado, ante Los Garres, se decidió llevar el encuentro al Enrique Roca del Real Murcia. Los franjiverdes aprovecharán para dar minutos a los menos habituales en la ronda copera ante el conjunto de inferior categoría.

Para el Eldense será una oportunidad de avanzar y esperar en las siguientes rondas a un equipo de Primera División. Los de Javi Calleja disputarán la Copa después del choque en Albacete y antes del encuentro ante el Girona en el Nuevo Pepico Amat.