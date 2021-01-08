La pandemia y el temporal de frío condicionan la agenda de partidos

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
ELCHE ILICITANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINO A LAS 16 HORAS, COX
REGIONAL PREFERENTE
SUSPENDIDA LA JORNADA POR EL TEMPORAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
REAL MURCIA-ELCHE CF
KELME-ALBACETE
LIGA NACIONAL JUVENIL
TORRE LEVANTE 'B'-ELCHE CF 'B'
INTANGCO-LEVANTE 'B'
CELTIC ELCHE-VALENCIA 'B'
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
CIUDAD DE MURCIA-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO A LAS 12 HORAS
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
SUSPENDIDO EL ELCHE CF SALA-BISONTES CASTELLÓN
SEGUNDA FEMENINA
HISPÀNIC-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO A LAS 17:15 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN CUP
SUSPENDIDO EL CBM ELCHE VISITELCHE.COM-ATLÉTICO GUARDÉS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
NO HAY JORNADA
VOLEIBOL
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CV ALICANTE 2000-CV ELCHE, SÁBADO A LAS 18 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
CW ELCHE-SANTA EULALIA, SÁBADO A LAS 16:30, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELCHE-WATERPOLO TURIA, SÁBADO A LAS 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG