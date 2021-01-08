VARIOS ENCUENTROS, SUSPENDIDOS

La pandemia y el temporal de frío condicionan la agenda de partidos

Los duelos del Elche CF Sala y del Club Balonmano Elche han sido aplazados por culpa de positivos en covid-19

Felipe Canals | Monserrate Hernández

Elche | 08.01.2021 15:19

La jugadora del Club Balonmano Elche Nuria Andreu, ante el lanzamiento de la pivote María Palomo.
La jugadora del Club Balonmano Elche Nuria Andreu, ante el lanzamiento de la pivote María Palomo. | Club Balonmano La Calzada

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

ELCHE ILICITANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINO A LAS 16 HORAS, COX

REGIONAL PREFERENTE

SUSPENDIDA LA JORNADA POR EL TEMPORAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

REAL MURCIA-ELCHE CF

KELME-ALBACETE

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TORRE LEVANTE 'B'-ELCHE CF 'B'

INTANGCO-LEVANTE 'B'

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PRIMERA NACIONAL FEMENINA

CIUDAD DE MURCIA-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO A LAS 12 HORAS

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

SUSPENDIDO EL ELCHE CF SALA-BISONTES CASTELLÓN

SEGUNDA FEMENINA

HISPÀNIC-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO A LAS 17:15 HORAS

BALONMANO

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PRIMERA ESTATAL MASCULINA

NO HAY JORNADA

VOLEIBOL

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

CV ALICANTE 2000-CV ELCHE, SÁBADO A LAS 18 HORAS

WATERPOLO

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CW ELCHE-SANTA EULALIA, SÁBADO A LAS 16:30, ESPERANZA LAG

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