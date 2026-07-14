Óscar Esplá se convierte en el protagonista del martes en el Festival de Cine de Elche

La 49ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche presentará hoy, martes 14 de julio, a las 18:30 el documental Óscar Esplá, dirigido por Marta Moll y producido por PRIME TV. Se trata de una coproducción impulsada por la Fundación Mediterráneo como un acto conmemorativo ante el 50 aniversario del fallecimiento del compositor. Dentro del proyecto también figura la participación de la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana, MASOS Guadalest y el Ayuntamiento ilicitano.

Con una duración de 50 minutos el largometraje comprende el retrato de una de las figuras esenciales del sinfonismo español del siglo XX. La narrativa se construye a través de testimonios de músicos, familiares y especialistas destacados como Tomás Marco, José Luis Turina, Jordi Francés, Jesús María Gómez o el nieto del compositor Edward Harrison, entre otros.

La obra recorre la trayectoria de Esplá desde sus primeros años en Alicante hasta su consolidación internacional, pasando por su nombramiento como director del Conservatorio Nacional de Música, el exilio durante la Guerra Civil y su regreso a España. El estreno en Elche posee un significado especialmente simbólico por la estrecha relación que Óscar Esplá mantuvo con la ciudad y su decisiva aportación a la recuperación musical del Misteri d'Elx.

Asimismo, la programación de este martes también incluye, a las 11:00, la apertura del curso 'Descubriendo el lenguaje del cine VII. Cine y Transición', organizado por la Cátedra de Cinematografía de la Universidad Miguel Hernández, con una sesión dedicada al papel que desempeñaron los cineclubs en los últimos años del franquismo y la Transición.

Por la tarde, tras la proyección del documental, la Casa del Hort del Xocolater acogerá la mesa redonda 'Creadores de animación con sello de autor'. Finalmente, la jornada concluirá con la proyección de los cortometrajes ganadores del 'Festival de Cine Universitario Zoom In'.