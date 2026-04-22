Las obras del nuevo tanque de tormentas en Los Arenales del Sol de Elche entran en su recta final

La construcción del tanque de tormenta de Los Arenales del Sol de Elche está en su recta final y se confía en que las obras puedan concluir entre los meses de mayo y junio.

La nueva infraestructura, que supone una inversión de 1,2 millones de euros, tendrá una capacidad de un millón de litros de agua. Posibilitará retener el exceso de caudal durante episodios de lluvias intensas y con ello se podrá prevenir desbordamientos en la red de saneamiento, principalmente en la avenida San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol.

“Durante las épocas de lluvia abundante los colectores que hay eran insuficientes para poder asumir todo el caudal de agua pluvial que entraba en el colector y este nuevo tanque de tormentas va a permitir que ese volumen de agua no se desborde y así retenerlo y reutilizarlo”, ha destacado María José Toledo, gerente de la empresa mixta Aigües d’Elx, que, junto al alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha visitado este miércoles la zona en la que se ejecutan los trabajos.

El alcalde de Elche ha destacado que el objetivo de ese tanque de tormenta “es poner solución a los problemas de índole pluviométrico que existían en Arenales del Sol”.

Además, Ruz ha incidido en que “es un proyecto apuesta por la reutilización del agua regenerada, que se destinará al Clot de Galvany”.

En este sentido, el primer edil ilicitano, ha explicado que una vez finalizado el episodio de lluvias, el agua almacenada será impulsada mediante la estación de bombeo existente hasta la estación depuradora de Los Arenales del Sol para su tratamiento y posteriormente el agua regenerada se destinará a la reutilización, concretamente para el mantenimiento de las charcas artificiales del Clot de Galvany y para uso agrícola.

San Antón

Por otro lado, la gerente de Aigues d’Elx ha avanzado que el futuro tanque de tormentas proyectado en el entorno del barranco de San Antón se encuentra en fase de redacción del proyecto, para después iniciar la licitación. Se estima que las obras pueden comenzar a finales de este año.