El nuevo consultorio médico de Gran Alacant progresa en la licitación de las obras

El Ayuntamiento de Santa Pola ha recibido, por parte de la Conselleria de Sanidad, el informe técnico preliminar sobre la parcela municipal de 5.450 metros cuadrados destinada al nuevo consultorio médico auxiliar de Gran Alacant. Este terreno se encuentra en la calle Monte de Santa Pola, junto al nuevo colegio El Faro, y dicho consultorio sustituirá al ubicado en el edificio municipal de la avenida Escandinavia.

En junta de gobierno, se ha aprobado ejecutar el proyecto de urbanización de la parcela y la construcción de los viales por un importe alrededor de los 773.000 euros, procedentes de las arcas municipales.

El presupuesto base de licitación que prevé la Conselleria de Sanidad asciende a 4.709.855 euros, a los que se suman 400.000 para la licitación de la redacción del proyecto y dirección facultativa.

Según el concejal de Sanidad, Borja Merino, "el siguiente paso será la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución; por último, la definitiva licitación de las obras, que se iniciarían en 2027 según los plazos iniciales previstos".

Las anualidades contempladas para la ejecución de los trabajos, en un plazo previsto de 18 meses resultan repartidas en tres ejercicios: 208.816 en 2026, 3.264.222 en 2027 y 1.632.602 euros en 2028.

El consultorio auxiliar de Gran Alacant tendrá una superficie útil de 1.362 metros cuadrados, en toda la planta baja.

El área de medicina general contará con seis consultas y cinco de enfermería, con seis salas de espera y cuatro aseos. El área pediátrica tendrá dos consultas de pediatría y otras dos de enfermería pediátrica, con sala de espera y aseos infantiles y adultos. La zona maternal contará con una consulta para la matrona, vestuarios y una sala de educación sanitaria.