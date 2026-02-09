La crónica del tiempo

La nubosidad se resiste a dejar el cielo de Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Ladera del río Vinalopó a su paso por Elche
Ladera del río Vinalopó a su paso por Elche | Onda Cero Elche

La segunda semana del mes de febrero comienza en la comarca del Baix Vinalopó con un lunes en el que la lluvia de carácter débil, como ha ocurrido durante la madrugada, puede hacer acto de presencia de nuevo durante la primera mitad del día.

Ahora bien, en general, la jornada va a tener nubosidad variable y viento de poniente flojo por la mañana y puntualmente moderado por la tarde.

Las temperaturas máximas van a ascender. El termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 20 grados centígrados.

La semana comienza con la previsión para los próximos días de temperaturas muy suaves, prácticamente primaverales, con nubosidad variable y vientos moderados de poniente.

Todo apunta a que volverán a descender las temperaturas a partir del viernes.

