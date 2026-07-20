Monóvar aprueba un plan para la renovación de la red de agua por más de dos millones de euros.

En Monóvar han aprobado un plan para la renovación de la red de agua por un presupuesto de dos millones de euros con el fin de garantizar un servicio de calidad para el futuro y han adaptado la normativa municipal a la legislación vigente para reforzar la seguridad jurídica del servicio.

El Ayuntamiento de Monóvar ha aprobado dos expedientes fundamentales para el servicio municipal de abastecimiento de agua potable y alcantarillado: el Plan General de Actuaciones de la concesionaria y la nueva Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario.

El plan establece un orden de prioridades para mejorar la calidad del servicio, reducir averías y garantizar el suministro de agua durante los próximos años. Estas inversiones se gestionarán a través del Fondo de Renovación de Instalaciones. Y, por otro lado, la Ordenanza reguladora ha adaptado la normativa a los cambios introducidos para aportar más seguridad jurídica tanto al Ayuntamiento como a los abonados.

La regidora de Hacienda, Verónica Giménez, ha destacado que “la diferencia respecto a etapas anteriores es que este gobierno ha querido garantizar que cada euro destinado al servicio del agua revierta directamente en la mejora de las infraestructuras”.