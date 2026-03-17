El mensaje de Bragarnik sobre el momento del Elche: "Andamos perdidos, pero no nos den por muertos"

El Elche atraviesa su momento más difícil de la temporada y afronta un partido decisivo por la permanencia ante el Mallorca. Eder Sarabia ya está cuestionado por parte de la afición y tiene una 'final' este sábado en el Martínez Valero. En la entidad franjiverde cierran filas en torno a su figura. Al menos de momento...

Christian Bragarnik, al que se pudo ver en el Santiago Bernabéu después de más de un mes fuera de España, ha reaparecido en Instagram para enviar un mensaje: "Andamos perdidos, pero no nos den por muertos". El propietario admite la complejidad de la situación, pero confía en la reacción en las últimas diez jornadas de Liga.

A Bragarnik también se le vio en el Diego Quiles el pasado domingo en el encuentro del Elche Femenino. Este sábado presenciará el Elche-Mallorca en el Martínez Valero. El empresario argentino, que negó que la plantilla se hubiese debilitado en invierno, ha visto cómo el cuadro ilicitano ha perdido el colchón sobre el descenso y ha caído en zona roja.

Parte de la afición responsabiliza a Bragarnik de la situación del Elche. El mercado de fichajes de enero, de momento, no ha dado sus frutos. Ninguno de los refuerzos es titular indiscutible, mientras que las salidas de Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez se han hecho notar. Principalmente la del lateral vasco, ya que los problemas en el carril diestro han quedado al descubierto.

Bragarnik ha reaparecido (a su manera) para enviar un mensaje a la afición a través de redes sociales. En el club son conscientes de que, ante el pobre bagaje a domicilio, las opciones de permanencia pasan por el Martínez Valero. Por ello, en el Elche esperan el apoyo de la afición para romper la mala dinámica ante el Mallorca.