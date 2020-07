Las dos áreas de salud de Elche suman más de una veintena de contagios por coronavirus en quince días de ‘nueva normalidad’

La jefa de Salud Pública en Elche reclama concienciación ante el peligro de una nueva ola de positivos e incide en la necesidad de mantener la tensión frente al covid-19 con el uso de la mascarilla, mantener la distancia entre personas, evitar aglomeraciones y no dejar de lado la higiene de manos

El repunte en los contagios de coronavirus desde que decayera el estado de alarma ronda los 25 casos en los dos departamentos de salud de Elche. La mayoría de los casos detectados son leves, salvo en un par de casos puntuales, que han precisado hospitalización, pero lejos de la gravedad que hubiese requerido ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En todos los supuestos se ha aplicado el protocolo de aislamiento y rastreo.

En el brote de Santa Pola, que es el primero declarado en la provincia, se ha sumado un contagio confirmado entre los contactos estrechos de los cuatro afectados iniciales, elevando la cifra de ese brote a cinco personas.

Desde Salud Pública se sigue rastreando todos los contactos estrechos que han mantenido los afectados. Se entiende por contacto estrechos todas aquellas personas con las que los contagiados han estado en los últimos días por un tiempo de más de 15 minutos.

Así lo ha confirmado a Onda Cero Elche Antonia Soriano, jefa del área de Salud Pública en Elche, que ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para seguir cumpliendo con las medidas de seguridad frente a la pandemia, a modo de uso de mascarilla, mantener la distancia de seguridad de más de 1,5 metros con otras personas, evitar las aglomeraciones y lavarse las manos con asiduidad.

El confinamiento ha sido “muy efectivo”, según ha insistido Antonia Soriano, y ahora, aunque de momento no es alarmante, el repunte de contagios debe de servir de advertencia clara para no olvidar que el virus sigue presente, no se ha ido.

La jefa de Salud Pública de Elche ha explicado que se han contratado dos médicos e idéntica cifra de enfermeros y auxiliares para realizar el trabajo específico de rastrear los contactos de los contagios que se detectan, tarea de la que también se encargan médicos de familia y enfermeros de Atención Primaria.