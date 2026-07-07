Llega a Elche el espectáculo gratuito de zarzuela al aire libre ‘Les Arts Volant’.

El próximo miércoles 8 de julio llega a Elche el proyecto ‘Les Arts Volant’, una iniciativa impulsada por el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, en la que ofrecerá un espectáculo gratuito de zarzuela al aire libre en el Paseo de la Estación a partir de las 22:00 horas.

Durante el espectáculo, un gran camión se transformará en un escenario donde se representará ‘Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela’, una divertida comedia musical con una duración aproximada de una hora, que tiene el objetivo acercar la ópera y la zarzuela, en este caso, a los ilicitanos.

El acceso es completamente gratuito y la representación forma parte de una iniciativa del Palau de les Artes, ‘Notes d’este estiu són, sarsueles en el camiò’, que busca llevar a la música y las artes escénicas a diferentes municipios mediante un innovador teatro itinerante.