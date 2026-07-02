L’Aljub recibe dos galardones por sus campañas publicitarias de sostenibilidad y bienestar.

El centro comercial L’Aljub de Elche ha sido galardonado por partida doble gracias a sus campañas publicitarias ‘Esta bolsa tiene muchas vidas’ y ‘Smart Fashion Movement’, en el festival de publicidad independiente global World Independent Advertising Awards (WINA).

La campaña ‘Esta bolsa tiene muchas vidas’ se ha alzado con el premio en la categoría de Medio Ambiente. Esta iniciativa nació de una alianza entre el Centro Comercial L’Aljub y el colegio Tamarit en la que rescataron una lona en desuso de 700 m², para transformarla en 1.200 bolsas que regalaron a los socios del centro comercial.

El segundo galardón se ha obtenido con motivo de la campaña ‘Smart Fashion Movement’ en la categoría de Salud, Bienestar Físico y Emocional, en la que se busca contrarrestar la presión estética y fomentar hábitos de compra conscientes.

Así se reconoce internacionalmente la creatividad, innovación y el compromiso social y medioambiental del espacio ilicitano, gracias a la colaboración entre su propio departamento de marketing, la agencia creativa Creaktivamente y la estrategia de la Agencia Sensei.

Los premios WINA evalúan anualmente el trabajo de las mejores agencias y marcas independientes del mundo, entre los que destacan las ideas capaces de generar un impacto real y positivo en la sociedad.