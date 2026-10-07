Josan Ferrández, jugador del Elche CF, es detenido por presuntos malos tratos, pero junto a su mujer niega que exista procedimiento contra él

Josan Ferrández ha sido detenido tras ser acusado de presuntos malos tratos a su mujer, según ha avanzado Información este miércoles y han confirmado posteriormente fuentes cercanas al caso. El capitán del Elche ha emitido un comunicado junto a su mujer en el que se ha negado que exista procedimiento judicial abierto contra él.

Los hechos ocurrieron el martes por la noche en Callosa de Segura. Los hechos se produjeron en torno a las 22:30 horas y el aviso recibido por la Gaurdia Civil fue un presunto caso de violencia de género. Ante la manifestación de la víctima, los agentes procedieron a la detención del futbolista. Fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia de Género de Orihuela y las fuentes citadas confirman que no existían denuncias previas.

Fuentes del Elche CF han asegurado, al conocerse la noticia, que "no existe ningún procedimiento judicial abierto contra él por malos tratos ni consta ninguna denuncia en trámite por estos hechos". Además, desde la entidad franjiverde han afirmado que el jugador "se encuentra en casa y con normalidad".

Josan Ferrández renovó el pasado verano por un curso más con el Elche y es el futbolista de la plantilla con más temporadas como franjiverde. En agosto fue el pregonero de las fiestas patronales de la ciudad.

Josan y su pareja, que se encuentran en proceso de divorcio, han emitido un comunicado conjunto, publicado sobre las 15:00 horas en la cuenta de X (antes Twitter) del futbolista.

El comunicado es el siguiente: