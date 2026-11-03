La investigadora villenense Rosa María Martínez Espinosa, galardonada en la categoría de 'Ciencia e Investigación'

La ciencia con sello local vuelve a situarse en la vanguardia internacional. La prestigiosa científica y catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Alicante, la doctora Rosa María Martínez Espinosa, ha sido reconocida con el premio en la categoría de Ciencia e Investigación en una nueva edición de estos galardones comarcales. El premio destaca su brillante trayectoria y, muy especialmente, su innovador proyecto centrado en el estudio de los microorganismos halófilos —capaces de sobrevivir en condiciones extremas de salinidad— localizados en los saleros de Villena.

Pasados los micrófonos de Onda Cero Elche - Comarcas del Vinalopó, la doctora Martínez Espinosa ha desgranado cómo estos pequeños "tesoros" microscópicos del interior de la provincia esconden un enorme potencial para la revolución de la medicina actual. El grupo de investigación de Bioquímica Aplicada que lidera trabaja en el uso de estas bacterias extremófilas para la producción de nanopartículas y pigmentos con aplicaciones antitumorales, abriendo prometedoras vías en la lucha contra enfermedades como el cáncer de mama o la leucemia. Durante la entrevista, la galardonada ha defendido la necesidad de invertir en la ciencia del territorio, recordando que los entornos naturales de nuestra comarca albergan soluciones clave para la salud y la economía circular del futuro.