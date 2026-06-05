Las infracciones penales crecen en Elche y descienden en Crevillent y Santa Pola en el primer trimestre de 2026

Las infracciones penales en el primer trimestre de este año han aumentado respecto al mismo periodo del pasado año en Elche y han descendido en Santa Pola y Crevillent.

En los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó se ha registrado un aumento de los delitos cometidos por medios telemáticos, lo que se conoce como ciberdelincuencia.

Según la estadística oficial del Ministerio del Interior, de enero a marzo de este año se han contabilizado en Elche 2.447 infracciones penales, lo que supone 104 más que el pasado año en el primer trimestre del año.

Entre los delitos que han crecido Elche destacan los del capítulo de agresión sexual con penetración. Se han disparado un 29 %, contabilizándose en el primer trimestre de este año nueve casos. Además, han reputado un 26 % los robos con violencia e intimidación.

Han descendido los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que han caído un 24 %; los robos con fuerza en domicilios (-16 %); los delitos graves y menos graves de lesiones (-13 %); y la sustracción de vehículos (-7 %).

En Crevillent, la cifra de infracciones penales que refleja la estadística oficial se sitúa en 289, lo que significa 21 menos que de enero a marzo del pasado año.

En el municipio crevillentino se han reducido los robos con fuerza en domicilios (-70 %), la sustracción de vehículos (- 60 %) y los hurtos (- 30 %).

Por el contrario, han crecido las denuncias por agresiones sexuales con penetración o las infracciones por tráfico de drogas.

En Santa Pola también se ha registrado un descenso de las infracciones penales. De ellas, en el primer trimestre de este año, se han registrado 528 (27 menos que de enero a marzo del pasado año).

En Santa Pola, sobresale el crecimiento en el 167 % de los delitos enmarcados en el apartado de contra la libertad sexual. También ha aumentado el robo de vehículos, de los que se han denunciado cinco, representando un 67 % más que en el primer trimestre del pasado año.

En la localidad marinera, ha descendido el apartado de ‘Robos con fuerza en domicilios’ (- 36 %); los ‘Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria’ (- 33 %); los ‘Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones’ (- 29 %); y los ‘Robos con violencia e intimidación’ (-25 %).

En el apartado de ciberdelincuencia, en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó se han acreditado incrementos en el apartado de estafas informáticas.