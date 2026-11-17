El próximo 27 de noviembre, Inescop y la Clínica Guill Mateo organizan «Pequeños pasos, grandes decisiones», un taller para aprender a elegir el calzado infantil con criterios científicos.

Estas son las típicas preguntas que, como padres, nos hacemos a la hora de comprar el calzado de los niños: ¿Es mejor un zapato flexible o rígido? ¿Cómo saber si es de la talla adecuada? ¿En qué debemos fijarnos al comprar zapatos para nuestros hijos? ¿Y qué hay de cierto en la tendencia barefoot?

Estas y otras cuestiones se abordarán en el taller «Pequeños pasos, grandes decisiones», organiza por Inescop en colaboración con la Clínica Guill Mateo de Elda. Durante una hora, Saray Ricote e Irene Vidal, especialistas del Footwear UX-LAB de Inescop, compartirán con las familias conocimientos sobre el pie infantil y las características del calzado, utilizando ejemplos reales y demostraciones para explicar aspectos como la talla, el ajuste, la flexibilidad o los materiales. El objetivo es ayudar a madres y padres a tomar decisiones de compra mejor informadas, más allá de las modas y los mensajes comerciales.

Este taller nace de la experiencia investigadora de Inescop en el estudio del pie y del calzado infantil. A través de proyectos como CareINFoot, el centro tecnológico ha realizado 964 digitalizaciones de pies de más de 460 niños y niñas de entre 12 y 36 meses, generando información científica para contribuir al diseño de calzado mejor adaptado a la anatomía infantil.

Ahora, Inescop quiere acercar parte de ese conocimiento directamente a las familias, demostrando cómo los resultados de la investigación también pueden ayudar a resolver cuestiones de la vida cotidiana. El taller tendrá un formato cercano y participativo, con demostraciones prácticas y tiempo para resolver las dudas de los asistentes. Además, las familias participantes recibirán una sorpresa especial para compartir con los más pequeños.