Industria financia la modernización de más de 40 pymes de Elche, Crevillent, Biar y Hondón de las Nieves.

Elche, Crevillent, Biar y Hondón de las Nieves son cuatro de los municipios de las comarcas del Vinalopó que mayor volumen de subvenciones han recibido por parte de la Conselleria de Industria en el marco del programa Inpyme 2026 impulsado con el fin de contribuir a la financiación de proyectos de modernización en pequeñas y medianas empresas.

Elche es el segundo municipio de la provincia de Alicante en el que más ayudas se han aprobado por pare de la Conselleria de Industria. En este sentido, desde la Generalitat Valenciana se va a financiar proyectos de 38 empresas ilicitanas por un montante económico global de 1,9 millones de euros.

Las subvenciones del programa Inpyme permiten financiar con hasta 200.000 euros por proyecto actuaciones como la creación de nuevos establecimientos industriales, la ampliación o modernización de instalaciones existentes, la diversificación de la producción o la incorporación de cambios esenciales en los procesos productivos.

Un total de 320 empresas en toda la provincia

En el conjunto de la provincia de Alicante, se van a beneficiar de subvenciones hasta 320 pymes del sector industrial. Las ayudas concedidas superan los 18 millones de euros.

Desde la conselleria se estima que la ejecución de los proyectos que van a recibir ayudas en la provincia va a permitir movilizar 65,5 millones de euros de iniciativa privada, que contribuirán al mantenimiento de más de 10.400 puestos de trabajo y favorecerán la creación de 384 nuevos empleos.