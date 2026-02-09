El Hospital General de Elche implanta la realidad virtual para reducir la ansiedad durante extracciones de sangre.

El departamento sanitario Elche-Hospital General ha comenzado a usar de forma puntual gafas de realidad virtual en las extracciones de sangre en pacientes que tiene una ansiedad de moderada a alta al enfrentarse a ese momento.

El dispositivo ha sido diseñado conjuntamente por especialistas del área sanitaria Elche-Hospital General y del Instituto Tecnológico del Producto Infantil y del Ocio, especializado en la creación de juguetes. En él se han incorporado imágenes con ritmos, factores de distracción y una música que favorecen que el paciente se relaje y viva mejor el momento de la extracción de sangre.

La iniciativa, que es pionera en España, se ha puesto en marcha en Atención Primaria en las seis zonas básicas del área sanitaria y en el Servicio de Hematología del Hospital General Universitario.

Venancio Conesa, jefe del servicio de Hematología del departamento de salud ha destacado que el objetivo principal de la iniciativa “es ofrecer una alternativa no farmacológica que contribuya a disminuir el miedo y la ansiedad que experimentan muchos pacientes ante una punción, haciendo el procedimiento más tolerable” y “menos estresante".

Además de mejorar el confort, la realidad virtual puede generar beneficios asistenciales y la disminución de la ansiedad facilita la colaboración del paciente durante la extracción, reduce situaciones de tensión o movimientos bruscos y contribuye a obtener muestras de mejor calidad, algo clave para garantizar resultados fiables.

Investigación previa

La implantación de la realidad virtual en las extracciones de sangre en Elche ha partido de la evidencia generada en un proyecto de investigación liderado por profesionales de Enfermería del Laboratorio y del Hospital de Día de Hematología, desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y del Ocio.

Los resultados del estudio han sido recientemente validados por la comunidad científica internacional tras su publicación en la revista ‘Virtual Reality’, lo que ha permitido dar el paso de la investigación a la práctica clínica real con un modelo de implantación ordenado y seguro.

El director médico de Atención Primaria, Jorge Guijarro, ha destacado "la relevancia de iniciar la implantación en los centros de salud, por ser el ámbito donde se realizan más extracciones a lo largo del año y donde se atiende de manera continuada a pacientes crónicos".

"Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema y, en muchos casos, el lugar donde se concentra el seguimiento analítico regular", ha afirmado Guijarro que también ha añadido que "reducir la ansiedad en este contexto ayuda a eludir retrasos, ausencias o evitación de controles, y mejora la experiencia del paciente desde el primer contacto con el sistema sanitario".