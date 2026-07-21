El Hospital General de Elche con demoras quirúrgicas por encima de la media de la Comunitat, el del Vinalopó y el de Elda por debajo

El Hospital General Universitario de Elche ha vuelto a situarse entre los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana con mayor demora quirúrgica, según la última estadística hecha pública por la Conselleria de Sanidad.

A fecha del mes de junio, el Hospital General ilicitano presenta una media de espera para ser intervenido quirúrgicamente de 116 días, siendo el cuarto centro hospitalario con más demora. Con más tiempo medio de espera están el Hospital General de Alicante, con 145 días; La Fe, 124 días; y el de Sant Joan d'Alacant, con 118 días.

Esas cifras están por encima de la demora media en el conjunto de la Comunitat que está situada en 88 días.

En el polo opuesto se sitúa en esa estadística el Hospital Universitario del Vinalopó del departamento sanitario Elx-Crevillent que tiene una media de espera para ser intervenido quirúrgicamente de 44 días. Sólo el Hospital Provincial de Castellón, con una demora de 35 días, tiene un mejor dato en el conjunto de la Comunitat.

El Hospital General Universitario de Elda también tiene una demora para entrar a quirófano por debajo de la media de la Comunitat, situándose ese parámetro en 65 días.

Más de 7.500 pacientes en lista de espera

En cuanto al número global de pacientes en lista de espera para ser sometido a una intervención quirúrgica, en el Hospital General de Elche hay 3.408 enfermos, en el Hospital del Vinalopó son 1.518 y en el Hospital General de Elda esa cifra asciende a 2.600 pacientes.